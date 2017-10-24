Ведущую «Эха Москвы» перевели в реанимацию

Москва, , 09:27 — REGNUM Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр переведена в отделение реанимации НИИ имени Склифосовского, мера не связана с ухудшением состояние ее здоровья, сообщает 24 октября телеграм-канал Mash. Таким образом медики смогут осуществлять постоянный контроль за состоянием пострадавшей.

В редакции радиостанции сообщили, что Фельгенгауэр после проведенной операции находится в состоянии средней тяжести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября журналистка стала жертвой нападения вооруженного ножом мужчины, который проник в здание редакции «Эха Москвы». Злоумышленник брызнул в лицо охраннику газовым баллончиком, а затем пробрался в помещение радиостанции и ударил Фельгенгауэр ножом в шею.

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Пострадавшая была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести. Там ее прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Нападавший был задержан. На допросе он заявил, что общался с журналисткой телепатически в течение нескольких лет, в результате чего у него возникла личная неприязнь к Татьяне Фельгенгауэр, что и послужило поводом для нападения на нее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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