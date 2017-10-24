В Москве подросток ударил ножом восьмиклассника

Москва, , 09:24 — REGNUM На юге Москвы 17-летний учащийся колледжа набросился с ножом на восьмиклассника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Сообщение в полицию поступило днем 23 октября. В сквере рядом с Черноморским бульваром 17-лентий студент 1-ого курса колледжа в ходе ссоры ударил ученика восьмого класса ножом, после чего скрылся с места преступления.

Школьника доставили в больницу с колото-резаным ранением. Удар был нанесен в спину.

Известно, что студент и школьник были в дружеских отношениях. Сейчас полиция проводит проверку случившегося.

Ранее сообщалось, что в Иваново 16-летний подросток нанес удар с сердце десятикласснику. В результате школьник скончался на месте.

Конфликт произошел из-за девушки. Словесная ссора переросла в драку между двумя компаниями, когда подросток достал нож-бабочку и нанес удар в область груди школьнику.

Злоумышленника арестовал на два месяца на время следствия. Возбуждено уголовное дело об убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подростку грозит от 6 до 15 лет колонии.

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