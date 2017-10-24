ЛНР: ВСУ нарушили «режим тишины» 7 раз

Луганск, , 09:11 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) 7 раз. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в оборонном ведомстве Республики.

«Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, поселка Красный Яр, сел Красный Лиман, Долгое и Калиновка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики во время обстрела использовали ручные противотанковые гранатометы РПГ, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, минометы и стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса.