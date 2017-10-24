В Красноярске задержан депутат, подозреваемый в мошенничестве на 11 млн руб

Красноярск, , 09:13 — REGNUM В Красноярске по подозрению в мошенничестве на 11 млн рублей задержали депутата городского совета, сообщает 24 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в мае 2015 года подозреваемый, занимавший должность и. о. генерального директора агропромышленного предприятия, обманным путем похитил денежные средства в виде субсидий на строительство овощехранилища.

Для этого злоумышленник предоставил ложную документацию, где была превышена сумма строительства объекта, а также были изменены сроки проведения работ.

«После получения документов, подозреваемому была выделена субсидия в сумме около 11 миллионов рублей, которую он использовал на нужды предприятия», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («мошенничество при получении субсидий путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Отмечается, что в ближайшее время депутат будет допрошен.