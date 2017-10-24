Пьяный сотрудник Росгвардии отомстил за грядущее увольнение

Грозный, , 08:58 — REGNUM Офицера, который вчера, 23 октября, учинил расправу в воинской части Росгвардии в Чечне, должны были уволить со службы. Такую версию сообщил «Коммерсанту» информированный источник.

Старший лейтенант, который устроил кровавую бойню, был уроженцем Дагестана. За различные нарушения по службе его должны были уволить. Узнав об этом, он решил разобраться с офицером, подавшим соответствующее ходатайство, пишет «Ъ».

Выпив перед этим, злоумышленник взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет. Его пытался вразумить командир взвода, вставший на пути, однако он был застрелен первым. Сбежавшихся на выстрелы еще троих бойцов преступник тоже расстрелял.

Для его захвата на место преступления была направлена группа спецназа Росгвардии. Виновник ЧП попытался скрыться, отстреливался от них, но был убит.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября, в воинской части в станице Щелковской в Чечне офицер Росгвардии убил четверых сослуживцев и был застрелен сам. По факту данного ЧП в ведомстве была назначена проверка. В Чечню была направлена специальная комиссия из офицеров Центрального аппарата Росгвардии. Также назначена служебная проверка военной прокуратуры и военно-следственного отдела.

Ранее поступала информация, что лейтенант, расстрелявший своих сослуживцев был в карауле, поэтому имел при себе автомат с патронами.

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