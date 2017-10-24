В Рязани в ДТП с микроавтобусом пострадали 16 человек

Рязань, , 08:45 — REGNUM В Рязани произошло дорожно-транспортного происшествие с участием микроавтобуса и двумя легковыми автомобилями, есть пострадавшие. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло 23 октября в 21:07 по местному времени на улице Циолковского. Столкнулись микроавтобус «Форд», легковые автомобили «Хендай Элантра» и «Хендай Акцент».

По данным телерадиокомпании «Петербург», в результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, вечером 14 августа в Рязани произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. В результате пострадали пять пассажиров маршрутки и водитель легкового автомобиля.

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