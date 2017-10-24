Напавший на Фельгенгауэр прорвался через пункт охраны — видео

Москва, , 08:28 — REGNUM Видеозапись проникновения в редакцию «Эха Москвы» Бориса Грица, напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, опубликовано в Сети. Ролик доступен для просмотра на канале радиостанции в YouTube.

На кадрах виден мужчина в темной одежде, который спокойно входит в здание и останавливается у поста охраны. Вошедший кладет на пол свою сумку и подает охраннику какие-то бумаги.

Сотрудник охраны берет документы, в этот момент мужчина распыляет ему в лицо какую-то жидкость. Затем злоумышленник быстро протискивается под турникетом и бежит вглубь здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября вооруженный ножом мужчина вошел в редакцию «Эха Москвы», где ранил в шею журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Женщину доставили в больницу и прооперировали. Врачи рассчитывают на благоприятный исход лечения.

Злоумышленника задержали, им оказался гражданин Израиля Борис Гриц. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Во время допроса мужчина рассказал, что не был лично знаком с журналисткой, однако между ними установилась «телепатическая связь».

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