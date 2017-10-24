Сильный снегопад собрал многокилометровые пробки в Челябинске

Челябинск, , 08:24 — REGNUM Из-за сильного снегопада в Челябинске образовались многокилометровые пробки, передает портал 74.ru. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает загруженность дорог в 8−9 баллов.

На данный момент движение ограничено на улицах Воровского, Доватора, Энгельса, Елькина, Братьев Кашириных, Труда, Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Произошло уже более десяти ДТП.

«Южуралмост» вывел на основные магистрали Челябинска двенадцать комбинированных дорожных машин, чтобы предотвратить гололёд. Уточняется, что дороги посыпают по технологии смоченной соли.

В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что на основные магистрали города, где осложнена обстановка, будут выводиться дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы для стабилизации ситуации и регулировочных действий.

Синоптики сообщают, что сильный снегопад продлится в городе до вечера 24 октября. Температура воздуха будет держаться в пределах 0…-2°С. На 25 октября прогнозируют небольшой снег.

Напомним, днем ранее снегопад затруднил движение на трассе Южноуральск — Магнитогорск и автодороге Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Сотрудники Госавтоинспекции призвали жителей Южного Урала воздержаться от поездок на автомобилях.

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