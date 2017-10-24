Сотрудник ДПС погиб в ДТП в Орловской области

Орел, , 08:07 — REGNUM В Орловской области грузовой автомобиль врезался в машину ДПС, стоявшую на обочине. Один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 23 октября около 23.00 по московскому времени.

«Предварительно установлено, что на объездной автодороге грузовой автомобиль допустил наезд на стоящий на обочине служебный автомобиль ДПС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Севастополем Renault с прицепом сбил двух детей. Дети семи и девяти лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль.

В результате один из них скончался на месте, второго госпитализировали с тяжелыми травмами. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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