Американка устроила стрельбу на военной базе

Атланта, США, , 08:03 — REGNUM На военной базе Форт Стюарт в американском штате Джорджия произошла стрельба. Огонь открыла женщина, сообщает командование базы на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что военная полиция Форт Стюарт задержала виновницу происшествия. Пострадавших нет.

Представитель военной базы Кевин Ларсон пояснил, что инцидент случился днем 23 октября на парковке возле Форт Стюарт. Пока нельзя сказать, предъявят ли задержанной обвинения, передает телеканал WSAV.

Военный отметил, что стрельба, вероятно, произошла из-за «бытового конфликта». Происшествие не рассматривается как террористический акт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в бизнес-парке Emmorton в американском штате Мэриленд были застрелены три человека, еще двое попали в больницу с огнестрельными ранениями. Злоумышленника, скрывшегося с места преступления на автомобиле, разыскивает полиция. Предположительно, это 37-летний афроамериканец Ради Лабиб Принс.

Позже появились сообщения о том, что этот же мужчина вновь открыл огонь по людям в одном из городов соседнего штата Делавэр. Подробности ЧП пока не приводятся.

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