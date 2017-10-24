Двое российских военных погибли на полигоне «Алагяз» в Армении

Ереван, , 07:22 — REGNUM Двое российских военных погибли в Армении. Трагедия произошла в понедельник, 23 октября, на 102-й российской военной базе, дислоцированной в городе Гюмри. Об этом, как передает Sputnik, говорится в сообщении, распространенным Южным военным округом (ЮВО).

«На полигоне «Алагяз», при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента получил смертельные ранения другой военнослужащий по контракту. После ЧП, испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий покончил с собой.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия Южного военного округа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном дислоцируется 102-я российская военная база. Личный состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2017 г. в армянском городе Гюмри возле магазина на Курской площади было обнаружено тело мужчины в форме российского военнослужащего. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, военный скончался от ножевого ранения, полученного в драке.