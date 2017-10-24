Во Флориде утонул годовалый малыш из России

Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Трагическая гибель годовалого мальчика из России произошла в американском штате Флорида, сообщает WFLA.com.

Уточняется, что инцидент произошел в округе Паско. О нем стало известно от родителей малыша.

Семья приехала в округ к родственникам на день рождения. Во время празднования родители заметили, что малыша нет рядом.

Мальчика нашли захлебнувшимся в джакузи. Малыша доставили в больницу, но попытка спасти его не удалась.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Тюменской области погиб мальчик 2012 года рождения: ребенок упал в колодец. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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