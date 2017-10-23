Российский военный в Армении застрелил сослуживца и покончил с собой

Ереван, , 23:59 — REGNUM В Армении российский военнослужащий-контрактник застрелил своего сослуживца, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передаёт телеканал «Россия 24».

Как сообщается, трагический инцидент произошёл 23 октября на полигоне Алагяз.

При сдаче оружия после занятий на полигоне военнослужащий «грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата», в результате чего другой военнослужащий получил смертельное ранение, сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, испугавшись содеянного и ответственности за произошедшее, военнослужащий покончил с собой.

Все подробности произошедшего в настоящее время выясняются. По сообщениям СМИ, на полигон Алагяз для проведения проверки направлена комиссия Южного военного округа.

19 октября пресс-служба Южного военного округа сообщила, что на полигоне Алагяз танковые подразделения российской военной базы приступили к сдаче контрольной проверки за летний период обучения.

«В частности, экипажи танков Т-72Б выполнят стрельбы штатным 125-мм снарядом по бронированным объектам условного противника на удалении до 4000 метров. Сложности и особенности решения огневых задач при этом заключаются в том, что полигон расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря», — говорилось в сообщении.

Утончалось, что всего в учебных мероприятиях задействовано более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в казарменном помещении одной из частей Росгвардии в Чечне лейтенант расстрелял четверых сослуживцев, после чего был застрелен дежурным подразделением части.