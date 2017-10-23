Центральный аппарат Росгвардии расследует инцидент в Чечне

ст. Шелковская, Чечня, , 22:15 — REGNUM Расстрел лейтенантом Росгвардии в Чечне четверых сослуживцев будет расследован представителями Центрального аппарата ведомства, сообщает 23 октября пресс-служба Росгвардии.

Служебная проверка трагического инцидента в части Росгвардии, размещающейся в станице Шелковской, будет проводиться группой офицеров, в состав которой входят психологи.

Уточняется, что стрелявший в своих коллег лейтенант был в карауле, поэтому имел при себе автомат с патронами.

Мотивы его поступка до сих пор не выяснены.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в казарменном помещении одной из частей Росгвардии на территории Чечни лейтенант расстрелял четверых сослуживцев, а затем был ликвидирован дежурным подразделением части.

Все четыре сотрудника, по которым открыл огонь лейтенант, скончались от полученных ранений.

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