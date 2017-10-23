Российский парапланерист разбился в Индии

Нью-Дели, , 21:13 — REGNUM В Индии при крушении параплана разбился насмерть турист из России. Об этом сообщили 23 октября в российском посольстве в Нью-Дели, передаёт телеканал НТВ.

Как сообщается, трагедия произошла ещё 19 октября в штате Химачал-Прадеш на севере Индии в удалённой труднодоступной местности.

О гибели российского гражданина дипломатам сообщили его знакомые. При этом никакой информации о происшествии от индийских властей российской стороне не поступало.

Сотрудник консульского отдела посольства Артур Гербст сообщил ТАСС, что дипломаты в настоящее время разыскивают родственников погибшего.

Отмечается, что до настоящего времени никто из близких мужчины на связь с посольством не выходил