Напавшего на журналистку «Эха Москвы» проверят психиатры

Москва, , 21:04 — REGNUM Борис Гриц, напавший с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщила 23 октября журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, подозреваемый рассказал о пятилетнем телепатическом общении с журналисткой, в результате которого у него усилилась личная неприязнь к Татьяне Фельгенгауэр, ставшая поводом для нападения на нее.

Следователи отмечают, что никаких претензий к профессиональной деятельности журналистки Борис Гриц не выражал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Борис Гриц, нейтрализовав охранника здания, в котором располагается редакция «Эха Москвы», при помощи газа, прорвался в помещение радиостанции и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею.

Затем Гриц был задержан другими сотрудниками охраны и передан полицейским.

В состоянии средней степени тяжести журналистка была доставлена в НИИ имени Склифосовского, где ей сделали операцию.

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