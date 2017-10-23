В Чечне офицер Росгвардии расстрелял четверых сотрудников

Грозный, , 20:32 — REGNUM В одной из частей Росгвардии, дислоцированных в Чеченской Республике, один из офицеров расстрелял четверых своих сослуживцев, сообщает 23 октября департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

По предварительным данным, около 16:00 мск в казарме одной из частей Росгвардии лейтенант внезапно открыл огонь по сослуживцам.

До того, как стрелявший был ликвидирован дежурным караулом, он успел убить четверых сотрудников Росгвардии.

Мотивы его поступка пока не выяснены. Личные данные стрелявшего и четверых погибших пока не сообщаются.

По факту этого трагического инцидента проводится проверка. Выясняются причины и подробности преступления.

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