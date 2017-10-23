В Тюменской области погиб мальчик из-за падения в колодец

Тюмень, , 20:49 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика 2012 года рождения, оставшегося без присмотра родителей и упавшего в колодец, сообщили 23 октября в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

По версии следствия, 20 октября 2017 года ребенок находился с матерью на территории фермерского хозяйства в селе Ивашкино Нижнетавдинского района Тюменской области. Мальчик остался без присмотра родителей и упал в канализационной колодец.

Для установления обстоятельств происшествия следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2016 года в камеру водопровода упала 9-летняя девочка. Ребенок погиб. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Виновнику трагедии грозило до трех лет лишения свободы.

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