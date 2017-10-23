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Напавший на журналистку «Эха» рассказал о своих мотивах

Происшествия

Вменяемость нападавшего под вопросом

Москва, 23 октября 2017, 20:13 — REGNUM  Мужчина, совершивший вооружённое нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, на допросе в полиции рассказал о своих мотивах. Об этом сегодня, 23 октября, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Нападавшего зовут Борис Гриц, ему 48 лет, он родился в Абхазии, но в 2003 году уехал в Израиль. В Россию он вернулся лишь месяц назад.

«В ходе допроса задержанный пояснил, что он общался с потерпевшей в течение пяти лет посредством телепатии, в связи с чем у него развилась личная неприязнь к женщине, что и послужило мотивом для совершения преступления. Претензий к профессиональной деятельности Татьяны Фельгенгауэр задержанный в ходе допроса не высказывал», — рассказала Петренко.

Следствие назначило Грицу психиатрическую экспертизу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Гриц ворвался в офис либеральной радиостанции «Эхо Москвы», нейтрализовал охранника газом раздражительного действия, добрался до Фельгенгауэр и нанёс ей удар ножом в шею, прежде чем его успели скрутить другие охранники.

раненная Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там ей сделали операцию. Врачи оценивают её состояние как средней тяжести.

По факту нападения на Фельгенгауэр СК возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

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Нападения на журналистов