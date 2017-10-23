В Липецке погиб рабочий из-за обвала грунта в траншее

Липецк, , 20:06 — REGNUM В Липецке возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, упавшего в двухметровую траншею из-за обвала грунта, сообщили 23 октября в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

По версии следствия, компания ООО «СтройСоюз» нарушила правила безопасности при ведении строительных работ по прокладке наружных сетей канализации спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Копцевы Хутора Липецкого района.

В результате действий компании погиб 47-летний мужчина. Разнорабочий шел вдоль траншеи и при обвале земли провалился в двухметровую яму. Мужчина скончался на месте из-за сочетанной травмы грудной клетки.

Следственные действия и расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2017 года из-за обвала траншеи в Тамбовской области рабочего насмерть засыпало землей. В результате происшествия еще трое пострадали. Напарники увидели, как товарища засыпало землей, бросились ему на помощь, но в результате сами пострадали.

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