В Чечне сотрудник Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев

Грозный, , 19:44 — REGNUM Инцидент со смертельным исходом произошел сегодня, 23 октября, в одной из воинских частей войск Росгвардии в Северо-Кавказском округе, передает НТВ.

В станице Шелковской в Чечне около 16:00 старший лейтенант, находясь в казарменном помещении, расстрелял четверых сослуживцев. Сам нападавший был нейтрализован дежурным подразделением. Об этом сообщили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

В настоящее время, по словам пресс-службы, на место происшествия направлена специальная комиссия из офицеров Центрального аппарата ведомства, которым предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Также назначена служебная проверка военной прокуратуры и военно-следственного отдела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне шестеро сотрудников Росгвардии погибли в марте 2017 года, но тогда убийство было совершено боевиками. Нападение на воинскую часть Росгвардии произошло в ночь на 24 марта в районе станицы Наурская. Неизвестные под покровом тумана проникли в расположение воинской части и расстреляли шестерых человек. Еще троим были причинены ранения.

При отражении атаки были уничтожены шесть боевиков. Двоим удалось скрыться. Личности нападавших были установлены. Двое из них — уроженцы Ростовской области, трое — Чечни, еще один — из Волгоградской области. Целью бандитов было завладение оружием военнослужащих.