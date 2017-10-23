Допрос напавшего на журналистку «Эха Москвы». Видео

Москва, , 18:30 — REGNUM МВД опубликовало видеозапись допроса злоумышленника, 23 октября напавшего с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

По словам нападавшего, представившегося как Борис Гриц, Татьяна Фельгенгауэр на протяжении двух месяцев телепатически взламывала его подсознание и изводила его сексуальным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Кроме того, сообщалось, что расследование этого дела взяла под контроль Генеральная прокуратура России.

Напомним, 23 октября мужчина с холодным оружием ворвался в офис радиостанции «Эхо Москвы», брызнул в лицо охраннику раздражающий газ, а затем прошел в кабинет Татьяны Фельгенгауэр, где ударил её ножом в шею.

Подоспевшие к этому времени сотрудники охраны задержали нападавшего, а затем передали его полицейским.

Татьяна Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифософского в состоянии средней степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту нападения на журналистку «Эха Москвы» возбуждено уголовное дело