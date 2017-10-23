Антананариву, , 19:09 — REGNUM Смертельная вспышка чумы на Мадагаскаре ещё не достигла своего пика, заявили в международной организации «Действие против голода», 23 октября сообщает Associated Press.

В заявлении гуманитарной организации указано, что наибольшее количество случаев заболевания чумой зафиксировано в Антананариву, столице Мадагаскара.

«Вспышка заболевания ещё не достигла своего пика», — заявил местный представитель организации «Действие против голода» Оливье Ле Гильо.

Читайте также: На Мадагаскаре число жертв чумы приближается к 100

Напомним, с августа 2017 года на Мадагаскаре от чумы погибли 102 человека. Большинство из почти 1 тыс. 300 случаев заболевания относятся к лёгочной форме, которая распространяется через кашель и чиханье.

Текущая вспышка чумы отличается от предыдущих случаев тем, что впервые заболевание затронуло два крупнейших города Мадагаскара — Антананариву и Тоамасина.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВОЗ рассказали о ситуации с чумой на Сейшельских островах