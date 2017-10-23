Дело экс-главы воронежской «Почты России» дошло до суда

Воронеж, , 16:28 — REGNUM В Воронеже в суд передано уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального филиала «Почты России». Информация о том, что дело передано в суд, 23 октября распространила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Как сообщается, фигурант уголовного дела обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление полномочиями», частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

По версии следствия, в 2013 году руководитель филиала, не согласовав с руководством, без проведения конкурса, заключил сразу 60 договоров с двумя фирмами на оказание услуг по уборке помещений и прилегающих территорий на общую сумму 36 миллионов рублей. При этом тарифы, на которые были заключены договоры более чем в два раза превышали тарифы, заключенные по результатам закупочных процедур. Превышение расценок составило 21,4 миллиона рублей.

Также, как считает следствие, в 2011 году обвиняемый подписал акты о приемке выполненных работ по двум договорам подряда — без проведения проверки ценообразования и соответствия наименований работ обоснованию. В результате сумма завышения объема выполненных работ составила 1,4 млн рублей.

Следователи также установили, что с декабря 2012 по июнь 2016 года руководитель филиала заправлял личные автомобили за счет топливных карт организации — ущерб, причиненный госпредприятию, оценивается в 302 тыс. рублей. Еще 350 тыс. рублей он получил в качестве компенсации за найм жилья — по подложным документам.

Вину обвиняемый не признал. Сейчас бывший руководитель филиала находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении первого уголовного дела в отношении экс-главы воронежского филиала «Почты России» стало известно в мае этого года, затем полиция возбудила дела еще по двум статьям.

Отметим, что в указанный период филиалом «Почты России» в Воронежской области руководил Юрий Бесхмельницын. Он был назначен на пост в 2011 году, до этого он работал заместителем директора УФПС Белгородской области. Летом 2016 года он был отстранен от должности, а официально уволен — лишь в ноябре.

Сам Бесхмельницын в СМИ неоднократно заявлял, что считает возбуждение уголовного дела «нападками».

Между тем, в период работы на посту Юрия Бесхмельницына к работе ведомства неоднократно высказывались претензии, в том числе и со стороны ГУ МВД Воронежской области — полицейские жаловались на сбои с доставкой квитанций о штрафах.

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