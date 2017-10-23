По факту нападения на журналистку «Эха Москвы» возбуждено уголовное дело

Москва, , 16:19 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистку либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Об этом сегодня, 23 октября, передает радиостанция.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство». Кроме того, известно, что дело взяла под свой контроль Генеральная прокуратура России.

Официальный представитель Главного управления МВД по Москве Юрий Титов заявил, что личность нападавшего устанавливается. По предварительным данным, это был иностранный гражданин, он родился в Грузии, но проживает в Израиле. По неподтверждённым данным его зовут Борис Гриц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженный холодным оружием мужчина ворвался в офис радиостанции «Эхо Москвы», брызнул лицо работнику охраны газом раздражающего действия, затем направился к кабинету Фельгенгауэр, где нанес ей удар ножом в шею.

Подоспевшая охрана скрутила нападавшего, а затем передала его полиции.

Сама Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифософского. Её состояние оценивается как средней тяжести.

В посольстве Израиля проверяют информацию о нападавшем.

Татьяна Фельгенгауэр — заместитель главного редактора «Эха Москвы», корреспондент и ведущая программ радиостанции. На «Эхе Москвы» она работает более 10 лет. Татьяна приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру.

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