ЛНР: Украинский БМП подорвался на мине, установленной солдатами ВСУ

Луганск, , 16:05 — REGNUM Украинский БМП подорвался на мине, установленной военнослужащими ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 23 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел 20 октября. БМП-1, принадлежащий 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, перемещался на место погрузки, однако взорвался на украинских минах. В результате один солдат 53-й бригады ВСУ погиб на месте, еще один получил ранения.

Читайте также: В Луганской области тракторист подорвался во время работ на поле

«Боевая машина пехоты выведена из строя и восстановлению не подлежит», — сказал Марочко.

Он также отметил, что Киев намеренно занижает потери в так называемой зоне «АТО» («антитеррористической операции»). Так, работникам в военном госпитале в Харькове, куда были доставлены более 50 раненных солдат ВСУ, было приказано скрывать реальное число раненных.

Читайте также: Автомобиль с украинскими пограничниками перевернулся на яме в Донбассе

Напомним, в украинской армии регулярно происходят небоевые потери. Это связано с низкой дисциплиной в ВСУ, из-за которой не соблюдаются меры безопасности при обращении с техникой и оружием.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: В украинской армии начались массовые заболевания пневмонией