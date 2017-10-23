Хашури, Грузия, , 15:42 — REGNUM В Грузии футболисты клуба «Чихура» попали в ДТП. Об этом сообщил гендиректор клуба Берика Щукакидзе, передает «Р-спорт».

Микроавтобус, в котором ехали футболисты, съехал с трассы и перевернулся в районе города Хашури в западной части Грузии. Происшествие случилось ночь на 23 октября.

Сообщается, что причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением. В результате ДТП пострадал капитан команды Шота Кашия, который был госпитализирован.

Остальные спортсмены получили незначительные травмы. Сейчас здоровью футболистов ничего не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пострадал в результате аварии в Амстердаме.

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