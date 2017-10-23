За сутки ВСУ обстреляли ДНР и ЛНР 27 раз

Донецк, , 15:43 — REGNUM За прошедшие сутки, 22 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии три раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 24 раза, сообщают 23 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Фрунзе, Красный Яр, Станица Луганская.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один боец армии ДНР был ранен, всего украинские силовики нарушили режим тишины 24 раза. Под огнем оказались девять населенных пунктов.

По данным Украины, один солдат ВСУ получил ранение. Штаб «АТО» зафиксировал 12 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Старогнатовки, Водяного.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, шахты Бутовка, Каменки, Крымского.

Напомним, на Украине с 2014 года идет гражданская война. Киев заявляет, что стремится к мирному урегулированию ситуации, однако на деле Украина постепенно наращивает силы ВСУ и подтягивает войска к линии фронта в Донбассе.

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