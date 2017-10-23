На Кубани ищут 12-летнего участника соревнований, заблудившегося в лесу

Краснодар, , 15:37 — REGNUM В Краснодарском крае заблудился в лесу юный участник соревнований по спортивному ориентированию. В поисках 12-летнего школьника, который приехал из города Туапсе, привлечены уже более 500 человек. Среди них около 150 спасателей, сотрудников Росгвардии и полиции, казаки, волонтеры, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе краевого управления МВД.

Инцидент произошел вчера, 22 октября. Двое несовершеннолетних детей заблудились вблизи станицы Саратовской. Одного из них к вечеру того же дня удалось отыскать. Поиски второго продолжаются до сих пор. К поисковым работам привлечены вертолет МЧС России, беспилотный летательный аппарат Росгвардии. Однако пока они не увенчались успехом.

В Следственном комитете по региону ИА REGNUM сообщили, что по факту пропажи ребенка Белореченским межрайонным следственным отделом СКР организована доследственная проверка. В крае создан оперативный штаб под руководством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко. В администрации Краснодарского края сообщили, что к поисковой операции привлекли охотников и опытных туристов, а также беспилотный летательный аппарат, оборудованный дневной и тепловизионной камерой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Краснодарском крае искали 10-летнего мальчика, который исчез в посёлке Молодежном Белореченского района. По одним данным, ребенок пошел домой, промочив ноги на прогулке, по другим, наоборот, отправился в лес с еще одной девочкой. Домой четвероклассник так и не пришел. Его поиски вели трое суток почти 300 человек. В итоге тело мальчика с признаками обморожения нашли в лесном массиве, недалеко от железнодорожных путей.