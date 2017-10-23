Сотрудница кондитерской фабрики «Славянка» погибла в Старом Осколе

Старый Оскол, Белгородская область, , 15:35 — REGNUM 36-летняя сотрудница кондитерской фабрики группы компаний «Славянка» погибла в результате несчастного случая, 23 октября сообщает сайт abireg.ru.

По неподтвержденной информации, женщина упала в емкость с расплавленной карамелью, и погибла от ожогов.

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По информации abireg.ru, следователи следственного отдела по Старому Осколу регионального следственного управления СК РФ начали доследственную проверку, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

Напомним, по статистике Минтруда РФ, на протяжении последних более чем 10 лет (2005 — 2015 годы) производственный травматизм в России снижается, в том числе снижается количество погибших в результате несчастных случаев на производстве.

«Так, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями (групповых несчастных случаев, несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом) снизилось в 2,7 раза (с 17 229 случаев в 2005 году до 6 316 в 2014 году)», — сообщает сайт ведомства.

В 2015 году, по информации Минтруда, на производстве погибло 1 707 работников, что в 2,7 раза ниже показателя 2005 года (4 604 человека).