В Подмосковье задержан подозреваемый в хищении из Калининградской области

Одинцово, Московская область, , 15:37 — REGNUM Подозреваемый в крупном хищении при строительстве школы в Калининградской области был задержан сотрудниками полиции в Подмосковье, сообщил 23 октября заместитель начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Калининградской области Антон Яковлев.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК во взаимодействии МУ МВД России «Одинцовское» было установлено фактическое местонахождение 57-летнего жителя Калининградской области, который подозревается в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство школы в Калининградской области. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 70 млн рублей», — сказал Яковлев.

Из сообщения на сайте ведомства следует, что для задержания подозреваемого сотрудникам правоохранительных органов пришлось вылететь в служебную командировку из Калининградской области в Подмосковье. Задержанный был доставлен на обратно в регионе, в отношении него избрана мера заключения под стражу.

Читайте также: В Барнауле мошенники обманывали детей-сирот и инвалидов

Отмечается также, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ было возбуждено в 2013 году. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны руководитель межрегиональной общественной организации Российского союза молодежи (РСМ) в Петербурге и Ленобласти Дмитрий Лядов и финансовый директор организации Марина Дементьева. Их подозревают в покушении на мошенничество в крупном размере.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу петербургского филиала союза молодежи задержали перед вылетом на ВФМС