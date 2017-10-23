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Левин: Нападение на Фельгенгауэр беспрецедентно по дерзости

Происшествия

Неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло

Москва, 23 октября 2017, 15:18 — REGNUM  Нападение на замглавного редактора «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр в Госдуме назвали «беспрецедентным по дерзости», передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована.

«Это преступление показывает, что журналист не может быть в безопасности даже непосредственно в редакции», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Происходящее в очередной раз ставит вопрос о том, что угрозы и тем более физические действия в адрес сотрудников СМИ не должны оставаться без последствий, предусмотренных законом, указал парламентарий.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что расследования резонансных преступлений зачастую остаются без результата, а значит, организаторы и исполнители подобных деяний не предстают перед судом. Это приводит к формированию у преступников ощущения, что их действия могут остаться безнаказанными», — возмущен он.

Левин надеется, что нападавший и его сообщники вне зависимости от мотивов совершения ими преступления понесут справедливое наказание.

Раненая журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, по оценке врачей, находится в состоянии средней тяжести, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

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Нападения на журналистов