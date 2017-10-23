Четверо рабочих пострадали при обрушении на стадионе в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Четверо рабочих получили травмы из-за падения металлических конструкций на стадионе «Кировец» в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, информация о происшествии на улице Перекопской поступилf в оперативные службы в 12:40 23 октября.

«На территории стадиона «Кировец» произошло падение возводимых металлических конструкций. Сведения о пострадавших уточняются», — отметили в МЧС.

На место ЧП выезжали пять единиц техники и 16 человек личного состава различных оперативных служб.

«Четверо было сверху, двое упало, двое каким то образом удержались на развалинах конструкции», — сообщают в соцсетях очевидцы случившегося на стройплощадке крытого стадиона.

«Четыре работника, пострадавших в результате падения возводимых металлоконструкций на стадионе «Кировец», обратились к медработникам за оказанием помощи. В настоящее время решается вопрос об их госпитализации или отправке на амбулаторное лечение», — уточняет ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.