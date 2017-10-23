Двое детей потерялись в Краснодарском крае

Горячий Ключ, Краснодарский край, , 15:10 — REGNUM В ходе соревнований по спортивному ориентированию в Краснодарском крае, потерялись двое подростков, 23 октября сообщает сайт Южного регионального центра МЧС.

Указано, что дети потерялись неподалеку от города Горячий Ключ. На сайте ведомства идет мониторинг поисковой операции. В настоящее время найдена и выведена из леса девочка, поиски мальчика 12 лет продолжаются.

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К поискам, по информации регионального центра МЧС, привлечены более 80 человек и 12 единиц техники.

Напомним, МЧС РФ на своем сайте размещает информацию о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и при потере ориентирования в лесу.

Собираясь в лес, информирует сайт ведомства, первым делом человек должен обязательно оставить информацию родственникам о том, куда он идет и время возвращения. «Отправляясь в лес, необходимо взять с собой спички или зажигалку для разведения костра. Также при себе необходимо иметь нож, питьевую воду, медикаменты и сухой паек. Непромокаемый плащ также должен быть в списке обязательных вещей — он спасет от дождя», — советует МЧС. Кроме компаса, можно использовать набор ярких ленточек, они не занимают много места, но их можно завязывать на деревья и на обратном пути по ним также ориентироваться.

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«Чтобы не заблудиться в лесу необходимо выполнять ряд правил. При входе в лес определиться, в какую сторону вы двигаетесь — если зайти в лес на восток, то выходить на запад. Так же нужно обратить внимание на солнце, запомнить, с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в этом же направлении из леса, оно должно оказаться слева», — гласит памятка.