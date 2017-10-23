СКР возбудил дело по факту нападения на Фельгенгауэр

Москва, , 14:54 — REGNUM По факту нападения на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте радиостанции.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство». Напавший на журналистку задержан сотрудниками полиции.

По предварительным данным, он уроженец Грузии, являющийся сейчас гражданином Израиля. На допросе мужчина заявил, что у него была с журналисткой «телепатическая связь».

«Я никогда не был с ней знаком в реальности, но видел и чувствовал ее. Она была слишком навязчивая, она была у меня в голове», — цитирует слова задержанного Telegram-канал Mash.

Ранее мужчина ворвался в редакцию и ударил ножом в горло ведущую Фельгенгауэр. Она была госпитализирована, угрозы жизни нет.