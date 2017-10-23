350 тыс. рублей получит собственница поврежденного взрывом «Фиата»

Калининград, , 14:46 — REGNUM ОАО «Калининградский вагоностроительный завод» будет возмещать ущерб собственнице автомобиля, поврежденного взрывом, сообщает 23 октября пресс-служба центрального районного суда г. Калининград.

В июне 2016 года, говорится на сайте суда, водитель автомобиля «Фиат» ехал рядом с цехами вагоностроительного завода. В это время прогремел взрыв в одном из цехов, автомобиль был поврежден, а пассажир получил небольшие царапины и порезы.

Причиной взрыва стали искры от резки металла, попавшие по неосторожности в бочку с алюминиевой пудрой. Взрывом «были выбиты не только окна, но и твердые элементы стен, на автомобиль упали не только осколки, но и части кирпичей, осколки попали на проезжую часть дороги».

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Пострадавшие обратились в суд, указав, что в результате происшествия истцу Т. был причинен материальный ущерб, а истцу В. моральный вред. Суд постановил, согласно ст. 1064 ГК РФ, ст.151 ГК РФ, а также п. 1 ст. 1068 ГК РФ: «ОАО «Калининградский вагоностроительный завод» должен возместить ущерб, причиненный собственнице автомобиля, а также компенсировать моральный вред, причиненный пострадавшему пассажиру».

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Суд вынес решение взыскать с ОАО «Калининградский вагоностроительный завод» «в пользу Т. материальный ущерб в размере 344 412 руб, расходы на оплату экспертизы в размере 5 300 руб. Кроме того, с ответчика в пользу пассажира В. взыскать компенсацию морального вреда в сумме 8 000 руб». Решение суда вступило в законную силу.