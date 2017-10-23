В Москве ранена журналистка «Эхо Москвы»: основные версии

Москва, , 14:39 — REGNUM Напавший на сотрудницу «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр задержан сотрудниками полиции, его допрашивают и устанавливают личность, сообщил журналистам главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Уточняется, что ранивший Фельгенгауэр в офисе редакции «знал куда идти, шёл целенаправленно сюда». Чтобы попасть в здание, мужчина ослепил газовым баллончиком охранника.

Затем нападавший ворвался в редакцию и ударил ножом в горло ведущую Фельгенгауэр. Она была госпитализирована, угрозы жизни нет. Позже в «Эхе Москвы» сообщили, что журналистку увезли в операционную.

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Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в телеграм-канале Генпрокуратуры назвал историю с нападением на журналистку «вопиющей». Ситуация остается на контроле прокуратуры.

По данным телеканала «Россия 24», в здание проникли двое мужчин. После нападения злоумышленник с ножом был задержан и скручен охраной радиостанции.

В настоящее время в помещениях радиостанции работают следователи, которые занимаются сбором и фиксацией улик. Основная версия к этому моменту — хулиганство, однако не исключен и личный мотив.

В ходе допроса злоумышленник заявил, что он был знаком с Фельгенгауэр, однако позже эта информация не подтвердилась. В Telegram-каналах сообщается, что задержанный заявил о «телепатической связи» с ведущей.

Татьяна Фельгенгауэр — заместитель главного редактора «Эха Москвы», корреспондент и ведущая программ радиостанции. На «Эхе Москвы» она работает более 10 лет. Татьяна приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру.

Это не первый случай нападения на журналистов этой радиостанции. Несколько раз нападениям подвергалась Юлия Латынина — так, в сентябре 2017 года ее автомобиль был подожжен, после чего она покинула Россию.

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В мае 2017 года активисты «Другой России» облили главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова виски. Инцидент произошел во время форума «Открытые диалоги» в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Тогда Венедиктов решил не обращаться по факту произошедшего в правоохранительные органы.

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