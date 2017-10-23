У главы Одессы проводят обыски

Одесса, Украина, , 14:42 — REGNUM У мэра Одессы Геннадия Труханова 23 октября проводятся обыски по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, глава Одессы и работники Одесского городского совета подозреваются в двух уголовных преступлениям, в связи с чем доме Труханова и в горсовете Одессы проводятся обыски сотрудниками НАБУ.

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Работников горсовета и главу города подозревают в завышении стоимости работ по реконструкции автомобильных дорог и получении, таким образом, незаконного дохода, выведенного на счета оффшорных компаний.

Помимо этого, указанные лица подозреваются в незаконной передаче имущества коммунального предприятия (КП) «Международный аэропорт Одесса» в уставной капитал ООО «Международный аэропорт Одесса», что нанесло ущерб территориальной общине на сумму более 100 млн гривен ($3,77 млн).

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Напомним, Геннадий Труханов в 2014 году стал мэром Одессы. Его противники заявили, что он победил за счет массовых фальсификаций. В 2016 году прошла акция «Одесса без Труханова», где митингующие требовали отставки мэра города.

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