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Гражданин Украины открыл огонь по российским пограничникам

Происшествия

Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию России

Курск, 23 октября 2017, 14:16 — REGNUM  Гражданин Украины устроил перестрелку с пограничниками, пытаясь проникнуть на территорию России, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ РФ.

Инцидент произошел на границе с Украиной в Курской области. Мужчина, вооруженный пистолетами, гранатами и предположительно, ртутью, открыл огонь по российским пограничникам после того, как они попытались его задержать.

31-летний гражданин Украины задержан, он получил огнестрельные ранения средней степени тяжести.

У нарушителя были изъяты два пистолета, 50 патронов калибра 5,45 мм, 26 ампул с веществом серого цвета, предположительно, это ртуть, и пять гранат. Проводится разбирательство.

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