Неизвестный с ножом напал на журналистку «Эхо Москвы»

Москва, , 13:46 — REGNUM Неизвестный мужчина проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ранил ножом сотрудницу СМИ Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

ЧП произошло в понедельник, 23 октября, на Новом Арбате в Москве.

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр, — передает вещатель. — Он (злоумышленник) задержан».

Отмечается, что пострадавшая была экстренно доставлена в местную больницу, угрозы для ее жизни нет.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.