В сирийской провинции Хомс обнаружено массовое захоронение мирных жителей

Дамаск, , 13:09 — REGNUM Тела более 60 мирных жителей были обнаружены в одном из сирийских городов, освобожденных лояльными правительству в Дамаске силами от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Associated Press.

С таким заявлением выступил 23 октября губернатор провинции Хомс Талал Барази, по словам которого, инцидент произошел в городе Эль-Карьятайн. Поиски тел и документация зверств исламистов продолжаются.

Чиновник подчеркнул, что большая часть погибших — местные жители, работавшие на центральное правительство или имевшие связи с правящей в стране партией Баас.

Напомним, Эль-Карьятайн, расположенный в провинции Хомс, был освобожден от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 21 октября.