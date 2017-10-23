В Адыгее арестовали начальника отдела собственной безопасности МВД

Майкоп, , 12:53 — REGNUM Двух высокопоставленных сотрудников МВД задержали на Кубани и в Адыгее. Один из них начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Адыгее А. О. арестован, второй — начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Белореченскому району Краснодарского края Г. Ш. находится под домашним арестом. Об этом ИА REGNUM 23 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В отношении обоих сотрудников МВД возбуждены уголовные дела: О. обвиняют в получении взятки, а Ш. — в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, начальник ОРЧ собственной безопасности МВД по Адыгее препятствовал переводу по службе в главное управление МВД России по Краснодарскому краю сотрудника МВД по Адыгее. За получение перевода и оказание содействия в продвижении по службе он вымогал взятку в значительном размере. Сумму в СКР не уточнили.

Посредником в совершении этого преступления должен был стать начальник ОЭБ и ПК отдела МВД по Белореченскому району Кубани. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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Стоит отметить, что в начале октября под подозрение в совершении коррупционного преступления попала группа сотрудников полиции — инспекторов ГИБДД. Их поймали при получении взятки. Денежные средства были получены от гражданина, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Стражи порядка обещали ему за вознаграждение не составлять в отношении него административный материал.

В 2016 году в Адыгее было выявлено 252 коррупционных преступления, 183 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. Почти половина из них совершена против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. По словам начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея Адама Гонежукова, за год число правонарушений выросло по сравнению с 2015 годом почти на 10%.

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