Интерпол экстрадировал в Белоруссию разыскиваемого бизнесмена

Минск, , 12:50 — REGNUM Бизнесмен из Белоруссии, разыскиваемый за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере строительства, был задержан в Хорватии при попытке пересечь границу, передает 23 октября издание Sputnik со ссылкой на сообщение МВД Белоруссии.

«Мужчина находился в международном розыске с 2016 года. Его искали по инициативе органов финансовых расследований», — говорится в сообщении.

Бизнесмен был задержан в августе 2017 года, а в Минск его доставили 19 октября силами НЦБ Интерпола и управления надзорно-исполнительной деятельности МВД республики. Как пояснили в ведомстве, нарушитель управлял строительством в качестве застройщика, но без необходимой на то регистрации. В результате он получил нелегальные доходы в размере около $1 млн.

Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Отмечается также, что данная экстрадиция в Белоруссию стала одиннадцатой по счету с начала 2017 года.

Ранее в белорусском управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД сообщили, что в стране количество преступлений, связанных с наркотиками, уменьшилось на 16,2%. Представитель ведомства заявил, что этот показатель свидетельствует об устойчивой тенденции падения уровня наркопреступности в Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Управление по наркоконтролю: в Белоруссии стало меньше наркотиков