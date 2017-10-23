Алтайские связисты сделали своеобразные выводы после гибели коровы

Барнаул, , 13:15 — REGNUM Невероятно смелую инициативу выдвинули юристы одной из алтайских компаний связи, получившей недавно по суду крупное взыскание за халатность, проявленную в июле 2015 года при отключении абонентов и станционного оборудования линии связи в одном из алтайских сел (Алтайский край). Как стало известно сегодня, 23 октября, корреспонденту ИА REGNUM, речь идёт о том, что после отключения, в нарушение «Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», утверждённых Минсвязи РФ от 07.10.1996 года, было допущено провисание кабеля связи до высоковольтной линии, что привело к гибели коровы.

Известно, что тогда прибывшие на место ЧП связисты сами вызвали полицию и, согласившись с выводами правоохранителей, подписали все необходимые документы. Владелец погибшего животного обратился в суд, а правосудие, располагая доказательствами об отсутствии контроля и несвоевременного демонтажа незакреплённых проводов, определило взыскать со связистов более 130 тыс. рублей (хотя изначально сумма иска, с учётом упущенной выгоды и судебных расходов, составляла 200 тыс. рублей).

Чтобы подобных ситуаций не происходило в дальнейшем, юристы предложили две рекомендации. Помимо своевременного демонтажа неиспользуемого кабеля связи, опор или сооружений связи, сотрудникам компании в служебной инструкции почти прямым текстом предписано «заметать следы».

«До приезда полиции самостоятельный внимательный осмотр места происшествия, оценка, по возможности, устранение обстоятельств, свидетельствующих о причастности <…> (скручивание проводов, их вывоз, изменение расположения и др.)», — говорится в рекомендациях юристов.

Циничность данной рекомендации отмечают даже сами связисты. Скорее всего, подобные «юристы» консультировали и управляющую компанию в Рубцовске, по вине которой (доказано в суде), от поражения электрическим током погибла маленькая девочка — Ариадна Захарова.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, серьезные случаи поражения электрическим током происходили в Алтайском крае и ранее. Многим барнаульцам помнится ЧП, произошедшее в городском поселке Спутник летом 2017 года. 8 июня 2017 года для спасения котенка на дереве подросток забрался на бойлерную и попытался пройти к дереву по металлической трубе. В результате он случайно задел провода линии электропередач, находящиеся над указанной трубой. Мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведена операция по ампутации предплечий обеих рук.

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