Катастрофа в Ботаническом саду Перми: уникальные растения на грани гибели

Пермь, , 11:46 — REGNUM В Перми Ботанический сад Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) оказался под водой из-за прорыва магистрального водопровода. Коммунальная авария произошла утром 23 октября, затоплена восточная часть сада. О случившейся катастрофе заявили на официальных страницах в соцсети Ботанического сада и вуза.

В зоне подтопления часть коллекции редких видов растений, которые находятся в открытом грунте. Вода также зашла и на территорию вуза, но, как заявили в учреждении образования, занятия из-за ЧП не отменяются.

Затоплена вся экологическая тропа. Под водой — коллекция растений, занесённых в Красную книгу России (это более 120 видов), а также одна из самых больших коллекций пионов в стране (эти цветы вообще не переносят влагу), сообщает портал 59.ru.

Директор Ботанического сада Сергей Шумихин охарактеризовал случившееся как катастрофу. Он подчеркнул, что вуз будет добиваться переноса водопровода за территорию Ботанического сада.

По данным «Эха Москвы в Перми», в воде оказалась треть сада. В ПГНИУ отмечают, что оценить ущерб, нанесённый коммунальной аварий, можно будет только весной. Сейчас пострадало 2,5 тыс. видов растений, однако вода уходит. Если не последуют заморозки, то есть надежда на сохранение части растений. Но некоторые представители флоры не переносят воду, это означает, что их гибель неизбежна.

Сейчас неполадки устраняются в экстренном режиме. Разрабатывается план действий, чтобы вскрыть грунт и провести ремонтные работы.

Фотографии с мечта ЧП размещены в официальной группе сада. Отметим, Ботанический сад был создан в 1922 году. На площади 27 га насчитывается порядка 6 тыс. редких растений.