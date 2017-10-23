Строительные работы перинатального центра в Норильске сдавали за взятки

Норильск, Красноярский край, , 11:23 — REGNUM Чиновник, осуществлявший контроль работы субподрядчиков при строительстве перинатального центра в Норильске, был пойман на взятке. За незаконное получение денежных средств на общую сумму 450 тыс. рублей в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), сообщила 20 октября пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

Мужчина работал ведущим инженером в структуре организации-заказчика (подразделения КГКУ «УКС»), когда получал от субподрядчиков взятки за скрытие нарушений при строительстве и ускорение сдачи работ на объекте «Перинатальный центр в г. Норильске».

«За неприменение мер ответственности при выявлении совершения субподрядной организацией нарушений при производстве работ, и за скорейшее подписание приемо-сдаточной документации данной организации» чиновник неоднократно получил денежные взятки на общую сумму 450 тыс. рублей, отмечается в сообщении.

Незаконную деятельность инженера удалось выявить в ходе оперативных мероприятий сотрудников МВД России по Красноярскому краю совместно с представителями УФСБ России и ГСУ СК России. В настоящий момент сотрудник УКСа задержан, его поместили под стражу на 2 месяца. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия и устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности инженера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перинатальный центр в Норильске должен был открыться в 2016 году. Однако из-за финансовых проблем у подрядчика, график строительства был сорван. Некоторые вопросы для решения проблем со строительством обсуждались с участием экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Однако строительство объекта стоимостью 2 млрд рублей не завершено до сих пор.

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