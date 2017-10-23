На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

Петропавловск-Камчатский, , 11:17 — REGNUM В акваториях Берингово моря и отдельных районах Тихого океана у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение, сообщает 23 октября пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

В ведомстве предупреждают, что вечером 24 октября опасное волнение высотой 8−10 метров с усилением ночью 25 октября до 10−12 метров ожидается у берегов Камчатки в Беринговом море, Тихом океане, побережье Усть-Камчатского и Елизовского районов, а также побережье Олюторского, Карагинского и Алеутского районов.

Ожидается, что опасное волнение сохранится до конца суток 25 октября.

В связи с этим в МЧС рекомендуют руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в опасных районах, принять меры повышенной предосторожности.

В свою очередь силы и средства регионального МЧС готовы реагировать на чрезвычайные ситуации.

Напомним, 4 сентября на юг Камчатки обрушился циклон, в результате которого в Петропавловске-Камчатском было поломано множество деревьев, рекламных баннеров и растяжек.

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