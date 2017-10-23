15 лет трагедии: в России вспомнают жертв теракта на Дубровке

Москва, , 11:01 — REGNUM Ровно 15 лет назад, 23 октября 2002 года, группа террористов захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Доме культуры на Дубровке.

40 вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым удерживали 916 зрителей и артистов мюзикла. Террористы были вооружены огнестрельным оружием, взрывными устройствами и гранатами. Их основными требованиями были прекращение военных действий и вывод российских войск из Чечни.

В ходе переговоров с боевиками, которые вели известные политики, врачи, артисты и общественные деятели, удалось освободить 58 человек.

Утром 26 октября через вентиляцию в зал начали закачивать усыпляющий газ. Специальные подразделения ФСБ «Альфа» и «Вымпел» начали штурм здания, в результате 36 боевиков были уничтожены. По официальным данным, жертвами теракта стали 130 человек, в том числе десять детей, более 700 получили ранения.

Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев, которого в ходе спецоперации уничтожили в ночь на 10 июля 2006 года. Другие оставшиеся на свободе боевики и пособники террористов были осуждены.

Одного из боевиков — Хасана Закиева, в марте 2017 года Московский окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима. В настоящий момент последний участник теракта Герихан Дудаев объявлен в международный розыск.

Читайте также: Один из организаторов теракта на Дубровке объявлен в международный розыск

Основные памятные мероприятия в Москве запланированы на 26 октября, собравшиеся почтут минутой молчания жертв трагедии и запустят в небо 130 белых шаров.

Читайте ранее в этом сюжете: ‍Суд приговорил к 19 годам колонии соучастника теракта на Дубровке