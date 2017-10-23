Женщина и ребенок погибли в Ленобласти из-за жидкости для розжига

Тосно, Ленинградская область, , 10:17 — REGNUM Органами СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в поселке Рябово Тосненского района, в результате которого погибли женщина 1983 года рождения и мальчик 2008 года рождения. К трагедии привело неосторожное использование жидкости для розжига.

Как сообщало ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре поступило 21 октября в 19:47. Горел жилой дом и хозяйственные постройки на общей площади 152 кв. м. На месте происшествия работали 15 пожарных и шесть единиц техники. В 20:41 пожар был ликвидирован.

На пепелище были обнаружены два тела со следами термического воздействия. По предварительным данным Следственного управления СКР по Ленобласти, женщина с ребёнком находилась в гостях у своей родственницы. Хозяйка дома, находясь под воздействием алкоголя, попыталась разжечь печь, плеснув туда жидкость для розжига. В результате возникло возгорание, огонь перекинулся на дом. Мать ребёнка и сожитель хозяйки дома попытались спасти мальчика и женщину, но из-за сильного огня не смогли этого сделать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы в целях установления точных причин смерти, а также причин и обстоятельств, способствовавших происшествию», — сообщили в СУ СКР по Ленобласти.

Случаи массовой гибели людей во время пожаров в прилегающих к Петербургу районах Ленобласти происходят довольно часто. В некоторых случаях такие пожары оказываются следствием еще более страшных криминальных действий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2017 года житель Ленинградской области был осужден на 23 года лишения свободы за умышленный поджог дома в Гатчинском районе Ленинградской области в январе 2016 года. В результате вспыхнувшего пожара погибли восемь человек, включая двухлетнего ребёнка и престарелых людей. Вскоре после преступления виновник трагедии был задержан и сознался в убийстве своей приятельницы и совершенном затем поджоге дома, приведшем к массовой гибели граждан.

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