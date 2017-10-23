В ДТП с автобусом под Петербургом пострадали 18 человек

Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM При столкновении автобуса и легкового автомобиля на федеральной трассе М-11 «Нарва» пострадали 18 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 октября в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, дорожная авария произошла в 21:50 22 октября на 90-м километре автотрассы в Ленобласти.

Произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении в сторону города Кингисепп автобуса Mercedes 5335 и автомобиля Ford Mondeo.

По данному факту проводится проверка, отметили в дорожной полиции.

Напомним, в воскресенье, 22 октября, на Приморском шоссе в Курортном районе столкнулись маршрутка и два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе 14-летняя девочка.

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